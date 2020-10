Koronawirus w Polsce. Doktor Paweł Grzesiowski stracił posadę, ale ma już nową. "Naciski z góry"

Doktor Paweł Grzesiowski poinformował w środę, że stracił posadę w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Epidemiolog przyznał, że nie przedłużono z nim umowy. Dodaje, że dano mu do zrozumienia, że powodem takiego stanu rzeczy była krytyczna ocena rządu za walkę z epidemią. "Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym" - skomentował.