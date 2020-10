Dr Paweł Grzesiowski stracił posadę w CMKP. Znany jest powód

Dr Paweł Grzesiowski nie jest już pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Uczelnia podlegająca Ministerstwu Zdrowia, nie przedłużyła umowy cenionemu epidemiologowi. - Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym - napisal w mediach społecznościowych.

Dr Paweł Grzesiowski nie jest już pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (East News)