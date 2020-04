Koronawirus w Polsce. Decyzja dotycząca egzaminów maturalnych i ośmioklasisty podjęta

Z kolei minister edukacji narodowej poinformował, że "na razie nie ma powodów do przyśpieszenia zakończenia roku szkolnego". - Ale i tak będziemy rekomendować dyrektorom szkół, aby wystawiać świadectwa ukończenia klasy elektronicznie - wyjawił Dariusz Piontkowski. - Rozważamy także zmianę w harmonogramie rekrutacji do szkół średnich i wyższych. Jeśli egzaminy odbędą się w drugiej połowie czerwca, to będą to niewielkie przesunięcia. Mamy różne scenariusze, jesteśmy na to gotowi - zapewnił minister.