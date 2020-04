Koronawirus w Polsce. Polacy chcą przełożenia egzaminów ósmoklasistów i matur. Nieoficjalnie: rząd coraz bliżej decyzji

– Wszystkie informacje w zakresie dalszych obostrzeń w kontekście Świąt Wielkanocnych oraz tego, co się dzieje po Świętach, w tym również dotyczące egzaminów, zostaną ogłoszone w ten czwartek – przekazuje rzecznik rządu Piotr Mueller.

– Taki harmonogram decyzji przyjęliśmy podczas prac Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wszelkie decyzje w zakresie m.in. działalności szkół, egzaminów, restrykcji dotyczących dostępu do poszczególnych miejsc, takich jak sklepy, będą ogłoszone w czwartek – dodaje minister w Kancelarii Premiera.

Według informacji Wirtualnej Polski, na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w środę zostaną podjęte ostateczne decyzje co do zakresu i formy obostrzeń obowiązujących od końca marca (o zaostrzonej kwarantannie w Polsce pisaliśmy w WP jako pierwsi), a które mają być przedłużone na czas po Wielkanocy.

Koronawirus w Polsce. Prezydent o przełożeniu egzaminów

Kilka dni temu sam prezydent podczas wirtualnego spotkania z internautami na Facebooku został zapytany o termin egzaminów ósmoklasistów, które powinny odbyć się od 21 do 23 kwietniu – ale także o egzaminy maturalne, które zaplanowane są w maju. Andrzej Duda powiedział, że obecnie "trwają konsultacje" i "ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu zostaną przedstawione ostateczne decyzje w tej kwestii". Tak też się stanie.

Jak stwierdził prezydent, "matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu człowieka". – To jest sprawa fundamentalna dla edukacji. Matury na pewno się odbędą, pytanie tylko, kiedy – mówiła głowa państwa zatroskanym uczniom.

Polacy za przełożeniem egzaminów

Pracownia badawcza Kantar w ujawnionym przez Wirtualną Polskę sondażu zapytała Polaków o to, czy w związku z epidemią koronawirusa tegoroczne matury oraz egzaminy ósmoklasistów powinny zostać przełożone na późniejszy termin.

Warto podkreślić, że o tym, iż rząd przygotowuje się do przeprowadzenia matur i egzaminów ósmoklasistów, mówił w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce w czwartek 2 kwietnia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Nie stwierdził natomiast, że egzaminy na pewno odbędą się w terminie.

Z apelem, aby nie organizować w tym roku egzaminu ósmoklasistów zwróciła się do rządu kandydatka KO na prezydenta.

PO chce, by rekrutacja do szkół średnich odbyła się np. na podstawie konkursu świadectw. – Proponujemy przesunąć matury choćby o dwa miesiące. Na lipiec, może na sierpień, ale natychmiast minister Jarosław Gowin powinien zwołać konferencję rektorów, żeby uzgodnić z nimi kalendarz i przedstawić, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach – przekonują politycy Platformy.