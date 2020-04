Koronawirus w Polsce. W sobotę kończą się obowiązujące ograniczenia. Łukasz Szumowski o kolejnych działaniach

Na pytanie, skąd pochodzą nowe zakażenia, skoro w większości Polacy stosują się do rządowych obostrzeń, minister wskazał, że pochodzą one z wielu źródeł. Dotyczą zakażeń domowych, od osób, które przebywały z chorymi na koronawirusa, ale także z miejsc narażonych na wyższe ryzyko. Szumowski wymienił szpitale, DPS-y i inne placówki służby zdrowia.

- Staramy się, by maksymalnie dużo sprzętu ochronnego trafiało do wszystkich szpitali. Myślę, że te niedobory, które są na rynku w całej Europie, będziemy uzupełniali - oświadczył Łukasz Szumowski. - W momencie, gdy dowiedzieliśmy się o COVID-19, zaczęliśmy szukać sprzętu na całym świecie. Wtedy nie było produkcji z Chin, więc sytuacja była jeszcze gorsza. Mieliśmy kilkudziesięciu chorych, nie kilka tysięcy, jak we Włoszech - dodał.

Według Szumowskiego "żaden kraj nie ma takich zasobów, by wytrzymać wiele miesięcy epidemii". - Zużycie sprzętu w tym czasie jest tak duże, że trzeba go uzupełniać szybko z miejsc, gdzie trwa produkcja - mówił minister.

Koronawirus w Polsce. Kiedy szczyt zachorowań?

Warto przypomnieć, że w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Sejmie, że przewidywany szczyt zachorowań ma wystąpić w maju-czerwcu . Co a to szef resortu zdrowia?

Łukasz Szumowski mówił na antenie "Trójki", że prognozy, co do szczytu epidemii w Polsce zmieniają się, bo dochodzi do "interwencji na poziomie społecznym". - Bez nich mielibyśmy obecnie ok. 16 tys. chorych - wyliczył minister. - Nasze działania przesuwają ten szczyt epidemii, wypłaszczając go. Dlatego prognozy są zmieniane co 2-3 dni - dodał.