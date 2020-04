Koronawirus. Polska. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: restrykcje trzeba przedłużyć

Kraska zapewnił też, że dotychczasowe obostrzenia mają pozytywny wpływ na walkę z koronawirusem. - To przyniesie efekt, aczkolwiek w te piękne dni – jest ciepła wiosna, tydzień świąteczny – myślę, że Polacy niestety trochę złagodzą te społeczne rygory i to może skutkować nową falą zakażeń. Dlatego cały czas powtarzamy – zostańmy w domu - podkreślił.

Koronawirus. Kraska o maseczkach

Łukasz Szumowski na antenie "Trójki" stwierdził, że prognozy, co do szczytu epidemii w Polsce zmieniają się, bo dochodzi do "interwencji na poziomie społecznym". - Bez nich mielibyśmy obecnie ok. 16 tys. chorych - wyliczył minister. - Nasze działania przesuwają ten szczyt epidemii, wypłaszczając go. Dlatego prognozy są zmieniane co 2-3 dni - dodał.