Koronawirus w Polsce. Czarny punkt na mapie zakażeń. "Jesteśmy najbardziej zakażoną gminą"

Koronawirus w gminie. "Nie czuję się bezpiecznie"

- To najbardziej zakażona gmina w całej w Polsce. W Katowicach jest bezpieczniej niż tutaj - słyszymy od jednej z mieszkanek Woźnik. Gmina leży w powiecie lublinieckim, między Katowicami a Częstochową. Oficjalnie zakażone są tu 64 osoby, zmarło 9.

- Pracownicy tamtego ośrodka do mnie przychodzili, zgłosiłam do sanepidu, że miałam z nimi kontakt. Powiedziano, że rozpatrzą mój przypadek, oddzwonią, ale nikt nie zadzwonił, żadnych badań mi nie zrobiono - mówi nam mieszkanka. - Mam wrażenie, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Nie czuję się bezpiecznie.

Część pracowników cały czas przebywa w ośrodku, gdzie odbywa kwarantannę. Na stronie sanepidu niezmiennie widnieje komunikat, że osoby, które miały kontakt z podpieczonymi lub pracownikami placówki, są proszone o kontakt. Poza tym w Woźnikach zamknięto do odwołania komisariat policji. U dwóch funkcjonariuszy wykryto koronawirusa.

Pierwsze przypadki koronawirusa wykryto w gminie znacznie wcześniej - To się zaczęło w marcu, zmarła pani w Psarach, potem młody mężczyzna, zdrowy praktycznie. Wtedy była cisza - opowiada mieszkanka. - Długo na stronie urzędu nie było podane, kto jest chory, ilu chorych. Nikt tego nie wiedział, były tylko plotki.

Bo na stronie urzędu informacje publikowano od 3 kwietnia. Pojawił się wtedy komunikat, że "na polecenie Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego" do urzędów miast i gmin zaczęto przekazywać informacje o liczbie osób poddanych kwarantannie, hospitalizowanych, zakażonych, liczbę ozdrowieńców i zmarłych. I wtedy mieszkańcy dowiedzieli się, jak wygląda sytuacja.

- Miałam w sklepie, jeszcze w marcu, kontakt z panią, która była nosicielką. Wtedy nawet maski nie miałam przy sobie - opowiada dalej mieszkanka. - Jej mąż był zakażony, a ona chodziła do pracy. Okazało się, że mąż ma koronawirusa, potem ona też miała.

- Chodzę w masce, mam rękawiczki i szybę przed ladą. Ale nie wiem, jak jest. Minął tydzień i nie mam żadnej odpowiedzi od sanepidu - martwi się mieszkanka. - Uważam, że powinni wszystkich na kwarantannę wziąć, nawet rodziny, żeby to się nie rozniosło. W naszym powiecie coś nie zadziałało.

Gmina stara się wspierać mieszkańców

- Robimy bardzo dużo badań, samorządy płacą za wymazobus - zauważa. - Liczby mamy takie, bo wszystko jest rzetelnie weryfikowane. Jakby przebadać wszystkich, to ciekawe jak inne powiaty i gminy by wyglądały - podsumowuje.

Miasto zatrudniło psychologa

Starosta powiatu Joachim Smyła zauważa, że we Włoszech i Hiszpanii domy pomocy społecznej były "najsłabszym ogniwem", w którym rozprzestrzeniała się epidemia. - Jako powiat prowadzimy trzy duże domy pomocy społecznej. Mamy ponad 550 pensjonariuszy i ponad 250 pracowników. Zagęszczenie tych ośrodków jest u nas bardzo duże - wyjaśnia.

Samorząd zorganizował wymazobusy, które jeżdżą po powiecie i pobierają wymazy. Są to dwa samochody, w których pracują po dwie osoby. Dziennie są w stanie pobrać 100 wymazów. Potem wiozą je do laboratorium sanepidu. Pomimo licznych prób nie udało nam się skontakować z sanepidem w Lublincu.

Co wiadomo o ofiarach? - W większości to są mieszkańcy DPS-ów, którzy mieszkali w DPS-ach, ale nie pochodzili z powiatu - wyjaśnia starosta. - Tylko jeśli jest mieszkańcem ośrodka, to adres jest naszego powiatu. Taka procedura - dodaje.