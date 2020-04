Koronawirus w Polsce. Do tej placówki nie docierają środki ochrony. "Mówią, że nam się nie należy"

Centrum Opieki i Rehabilitacji to ośrodek oferujący świadczenia zdrowotne w obszarze opieki długoterminowej, wybudzania ze śpiączki, rehabilitacji medycznej, lekarskiej opieki specjalistycznej, diagnostyki oraz terapii estetycznych. To nie szpital, więc, jak mówi nam nasza rozmówczyni, ośrodek zszedł przez to na dalszy plan przy zaopatrzeniu w środki ochrony indywidualnej przy walce z koronawirusem.