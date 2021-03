Koronawirus w Polsce. Co z weselami? Komentarz rzecznika rządu Piotra Müllera

"Celujemy w okres, kiedy będzie znacząco cieplej i część eventów rodzinnych przeniesiemy na otwartą przestrzeń" - powiedziała w Radiu Zet wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, zapytana, kiedy będzie można organizować w Polsce wesela. Do jej wypowiedzi odniósł się w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. - Zastanawiamy się, w jaki sposób dać możliwość pewnego wyprzedzenia, tzn. poinformujemy z dwu-, trzytygodniowym wyprzedzeniem - może miesięcznym, ale to już jest perspektywa, która jest trudna - o zasadach organizacji wesel, pod koniec kwietnia czy w maju, tak, by te kilka tygodni - jeśli to będzie możliwe - dać wyprzedzenia - powiedział. - Jednym z elementów dyskusji jest właśnie regulacja tego typu tych ważnych z punktu widzenia społecznego, rodzinnego wydarzeń, a które przy dobrych regulacjach, odpowiednich limitach i przestrzeganiu zasad epidemicznych na pewnym etapie rozwoju epidemii mogłyby być dopuszczone - kontynuował Müller. - W tej chwili nie zadeklaruję, czy to będzie kwiecień, czy maj, jakie to będą limity - podkreślił.

