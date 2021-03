Koronawirus w Polsce. Co z kościołami? Adam Niedzielski zdradza rekomendacje

- Chciałbym, żeby rozwiązania, które są stosowane względem różnych obiektów, nie były dyskryminujące. Na razie mamy rozwiązanie analogiczne do przestrzeni sklepowej - 1 osoba na 15 m2. Docierają do mnie sygnały nt. weryfikacji realności tych limitów, że są one prawdopodobnie nieprzestrzegane. Dlatego dziś będę rozmawiał z władzami kościelnymi na ten temat przestrzegania tych obostrzeń - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit". - Jeśli chodzi o moje rekomendacje, to jeżeli będziemy przyjmowali mocniejsze obostrzenia dla reszty gospodarki, to uważam, że powinna być tutaj proporcjonalność, że wszyscy powinni być dotknięci w ten sam sposób - zaznaczył Niedzielski.

