Koronawirus w Polsce. Bolesław Piecha z PiS o nagraniu Andrzeja Piasecznego ze szpitala

- Widziałem pewnego celebrytę, piosenkarza znanego, który na początku troszeczkę kozaczył, jeśli chodzi o obostrzenia, dystanse i dzisiaj zapadł na tę chorobę. Życzę mu powrotu do zdrowia, ale niech to będzie przestroga, że z naturą - taką, jaką jest epidemia, jaką jest COVID-19 - żartować ani nonszalancko się zachowywać nie wolno - powiedział były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha (PiS) w programie "Tłit". Poseł skomentował również wpis Anny Marii Siarkowskiej o lockdownie. - Są różne podejścia do sytuacji, to jej osobiste zdanie. Wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż śmierć człowieka, który umiera na COVID z powodu naszych zaniedbań - stwierdził Piecha.

