Koronawirus w Polsce. Biskupi bez maseczek i dystansu. Episkopat tłumaczy

Koronawirus w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski tłumaczy Wirtualnej Polsce, dlaczego kilkudziesięciu biskupów ustawiło się do zdjęcia bez maseczek ochronnych i zachowanego dystansu. "Księża Biskupi respektując wszystkie zalecenia sanitarne sami wielokrotnie zwracali się do wiernych z prośbą o ich przestrzeganie" - pisze do nas KEP.

Koronawirus w Polsce. Zdjęcie z Zebrania Plenarnego KEP w Łodzi. "Księża Biskupi, na otwartej przestrzeni na placu przy katedrze łódzkiej, poproszeni przez fotografa, zdjęli maseczki na moment wykonania wspólnego zdjęcia" (Twitter)