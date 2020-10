Koronawirus szaleje. Episkopat ignoruje zalecenia

Eksperci jak mantrę powtarzają, że aby ograniczyć ryzyko zakażeniem się koronawirusem należy stosować się do zaleceń sanitarnych. Wirusolodzy i Epidemiolodzy są zgodni, że noszenie maseczek i dystansowanie społeczne znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. Te głosy najwyraźniej nie dotarły do hierarchów kościelnych biorących udział w 387 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Koronawirus nie straszny kościelnym hierarchom

Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski pochwaliło się w mediach społecznościowych zdjęciem zrobionym w trakcie zebrania polskich biskupów. Na fotografii uwieczniono imponującą grupę 81 hierarchów. Ustawieni ramię w ramię duchowni uśmiechają się do obiektywu. Właśnie fakt, że owe uśmiechy są widoczne wzbudził falę krytycznych komentarzy w sieci.

Żaden z obecnych na zdjęciu duchownych nie ma na twarzy maseczki. Nie ma również mowy o tym, by hierarchowie ustawiając się do zdjęcia zachowali między sobą bezpieczny odstęp. A to wszystko w dniu, w którym Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym rekordzie w liczbie zgonów z powodu zakażenia koronawirusem. Warto podkreślić, że wiek większości biskupów umiejscawia ich w tzw. grupie ryzyka.