Koronawirus w Polsce. Bernadeta Krynicka podtrzymuja krytyczną opinię: "szpital jest nieprzygotowany"

grupy tutaj małą przerwę bo z mówi panu zdrowie i bezpieczeństwo policjantów A chciałem chwilę porozmawiać z panią bernadetę krynicką z łomżyńskiego szpitala o bezpieczeństwie lekarzy bo i pani już zgłaszała Taką no pretensje że szpital nagle jest zamieniany w szpital zakaźny wielu lekarzy się buntował o ale na nic te bunty szpital został przekształcony i co teraz w tej chwili dzisiaj został powołany pełniący obowiązki dyrektora nowy jest pan dyrektor Jacek roleder w tej chwili trwa spotkanie z torów i z konsultantami którzy przyjechali z Białegostoku Nie wiem jakie zostaną podjęte działania No pan mamy obiecane że przyjadę tutaj transporty w środku w Wirtualnej sprzętu z tym że na to obecną chwilę szpital w ogóle jest nieprzygotowany na jako jeden jednoimienny szpital zakaźny nie oznacza że nie jest szpital przygotowany na coś takiego dlatego że nie mamy środków ochrony indywidualnej personel jest nie nie nie zabezpieczony nie ma tych środków dziś wszystkie panie z które są odpowiedzialne za tanie szpitala złożyły pisma że nie podejmą pracy dopóki nie będą wyposażone w środki ochrony indywidualnej i przeszkolone Rozmawiałam z paniami o działowymi więc na oddziałach jest po kilka fartuchów flizelinowych nie mamy profesjonalnego sprzętu ochrony indywidualnej jak i wykazu też nie chcą pracować Nie chcą w tej chwili leczyć nie chcę taka informacja że nie dopóki nie nie będziemy przygotowani nie mamy przygotowanych pobudowlanych śluz personel ich nieprzygotowany ponieważ muszą być luzy w śluzach personel ma się ubierać w kombinezony potem musi się z tych kombinezonów rozbierać musi być przeszkolony te kombinezony są w tej chwili to to co my mamy to jest kropla w morzu nie są dostosowane jeżeli chodzi o pielęgniarka niskiego wzrostu to tak naprawdę pół metra zwisa rękach i nogawki więc ten szpital być przygotowany przynajmniej dwóch tygodni Jeżeli miałby być to jest jak gdyby Druga kwestia bo nie tylko sprzęt ochrony indywidualnej Alei pomieszczeń śluzy na oiomie na oddział intensywnego nadzoru śluzy na oddziałach personel musi wiedzieć jak się ma zachować przecież nie wiedzą jak mają potrzeby fizjologiczne W takim kombinezonie jako założą co mają zrobić z Mają się przebrać jak na razie co się stanie jeżeli wysłane zostały teraz do was jakieś przypadek chorego odmawiać on czeka pod drzwiami i wysłać tak No mamy sytuację jednak wyjątkowo specjalną Powiem Panu tak my Jesteśmy przygotowani od kilku tygodni już nasz oddział zakaźny na izbę przyjęć zakaźną zewnątrz filmy przyjmujemy już pacjentów z podejrzeniem z podejrzeniem i do tej pory żadna żadna razem też nie potwierdził u pacjentów także My Jesteśmy przygotowani na tyle że oddział zakaźny przyjmuje tych pacjentów jeżeli będziemy wejdziemy z taką sytuację zaczną pacjenci z całego województwa do nas przyjeżdżać na oddział po prostu czy na oddział ginekologiczny kardiologiczny w tej chwili na oddziale kardiologicznym gdzie jest hemodynamiczna nie mamy zabezpieczenie Mamy lekarza lekarz poszedł na zwolnienie lekarskie bo jest chory i w tej chwili za pracownia jest niezabezpieczona bo praca takie wieloprofilowego ale jedno innego to miałam A taką rolę spełnić że każdy oddział będzie przyjmował też pacjentów po jakieś tam z wypadku czy na chirurgię pacjentów którzy są w podejrzeniem przy chorych koronawirusa