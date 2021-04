Koronawirus w Polsce. Będzie pomoc dla Warmii i Mazur. Michał Wypij ujawnia

- Dziś przedstawimy dwie dobre informacje, które oznaczają wzmocnienie finansowe naszego regionu - ujawnił Michał Wypij (Porozumienie, KP PiS) w programie "Tłit". - Okręg olsztyński jest jedynym okręgiem, w którym jest dwóch posłów Porozumienia, wybranych z bardzo wysokim wynikiem. To dla nas zobowiązanie i powód do dumy. Informacje, które dziś przedstawimy, są efektem naszej ciężkiej pracy. Czujemy ogromną satysfakcję i będziemy chcieli więcej pomagać naszemu województwu. Po to zostaliśmy wybrani. Mamy poczucie, że przez wiele lat parlamentarzyści z Warmii i Mazur nie wykonywali poprawnie swojej pracy. Dziś zrobimy duży krok dla podniesienia jakości życia na Warmii i Mazurach - wskazał Wypij.

Rozwiń