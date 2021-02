Koronawirus w Polsce. Nakaz noszenia profesjonalnych maseczek? Ekspert tłumaczy

Dr Paweł Grzesiowski był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 był pytany, czy w Polsce powinien się pojawić nakaz noszenia profesjonalnych maseczek filtrujących. Do tego zachęcają swoich obywateli władze Niemiec i Francji. – Uważam, że totalnym nieporozumieniem jest to, że w naszym rozporządzeniu covidowym mamy wciąż możliwość zasłonięcia nosa i ust zwykłą szmatką, fragmentem ubrania – wskazał dr Grzesiowski. – To jest w tej chwili już całkowicie błędne podejście, dlatego, że nowe warianty wirusa, bardziej zakaźne, będą przez te bariery doskonale sobie penetrować – dodał, podkreślając, że obecnie nie ma problemów z dostępnością profesjonalnych maseczek. Według niego rozdawanie darmowych maseczek dla osób, które tego potrzebują, powinno być powszechne. Więcej w materiale wideo.

