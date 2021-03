Koronawirus w Polsce. Będą lockdowny powiatowe? Rzecznik rządu Piotr Müller: to możliwe

- To jest wariant, który jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o regionalizację. Wszystko zależy od struktury zakażeń w danym województwie. Czasem ma to sens, żeby uregulować to powiatowo , a czasami - niestety - trzeba decydować się na regulacje wojewódzkie. Ale każdy z tych wariantów jest otwarty - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Tłit", pytany o możliwość wprowadzenia lockdownów powiatowych zamiast wojewódzkich. - Decyzje są podejmowane na podstawie danych epidemicznych z każdego powiatu i województwa, więc nie wykluczam wariantu regionalizacji na poziomie powiatów. (...) To jest możliwe, natomiast decyzja w tym zakresie nie zapadła. To jedna z opcji regionalizacji - podkreślił Müller.

