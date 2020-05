Koronawirus w Polsce. Apel biskupów w sprawie mszy w kościołach. Uwagi do rządu

'Wyrażamy wdzięczność środkom społecznego przekazu i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu i internecie. Nie powinno to jednak osłabić naszej woli do przystępowania do sakramentów świętych w naszych kościołach" - napisali hierarchowie.

Koronawirus w Polsce. Apel biskupów w sprawie mszy w kościołach

"Prosimy księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej" - napisali biskupi, zachęcając również do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. "Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną" - podkreślono.