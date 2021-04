Koronawirus w Polsce. Andrzej Sośnierz oskarża rząd. Jarosław Sellin reaguje

"Wygasanie trzeciej fali pandemii nie ma związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Rząd nie walczy z pandemią i nie należy mu przypisywać żadnych sukcesów. Wielu Polaków przechorowało koronawirusa i epidemia wygaśnie samoistnie" - stwierdził poseł Porozumienia i były szef NFZ Andrzej Sośnierz w Radiu ZET. Co na to wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS)? - Jest mi przykro tego słuchać, tym bardziej że pan poseł jest członkiem Zjednoczonej Prawicy. Wyspecjalizował się w tego typu krytycznych głosach. Czasem uczestniczę w codziennych spotkaniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - codziennie dokonujemy analizy sytuacji, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, zwłaszcza wśród naszych sąsiadów. I codziennie na podstawie tych analiz są podejmowane decyzje - komentował w programie "Tłit". - Szczepienia przyspieszają. Jest szansa, że po maju będzie można szczepić wszystkich chętnych. Jak dokończymy proces szczepień, to jest szansa, że pod koniec lata będziemy mogli ogłosić koniec pandemii - i to w skali UE. Światełko w tunelu widać i wolałbym, żeby skoncentrować się na realizacji tego planu, niż uprawiać takie krytykanctwo - podsumował Sellin.

Rozwiń