Koronawirus w Polsce. Andrzej Sośnierz krytykuje rząd. Adam Bielan komentuje

A może jest tak, że po prostu rząd sobie nie radzi z pandemią. "Najsłabszym ogniwem walki państwa z epidemią koronawirusa jest minister Szumowski". Zgadza się pan z taką opinią? Nie. Nie zgadzam się. Podejrzewam zresztą, kogo pan cytuje. Andrzeja Sośnierza, no - kolegę z pana ugrupowania. Tak. Jednoznacznie potępiam tego rodzaju wypowiedzi. Jeżeli pan Sośnierz ma tego rodzaju krytyczne uwagi, to powinien je wygłaszać na posiedzeniach Klubu. Zresztą posiedzenie Klubu jest zaplanowane w tym tygodniu. A nie upajać się kolejnymi wywiadami prasowymi, czy telewizyjnymi. Natomiast wracając do sytuacji, tutaj statystyki nam mogą wyraźnie powiedzieć, które kraje sobie lepiej poradziły z tą epidemią, a które gorzej. Dzisiaj w Polsce jest 5, 6 razy mniej zakażonych dziennie, niż w Hiszpanii. Jest ponad dziesięciokrotnie mniej ofiar śmiertelnych, niż na zachodzie Europy w przeliczeniu na milion mieszkańców. Nie no jasne, tylko, że generalnie ciągle mamy rekordowe liczby, jeżeli porównujemy się sami do siebie. No wczoraj 670 - no, takiej liczby zakażonych jeszcze nie było. A jeszcze niedawno świat nam miał zazdrościć tego, jak sobie z tą pandemią radzimy. A może po prostu jednak sobie nie radzimy? Panie redaktorze. Powtarzam jeszcze raz. Dzisiaj w Hiszpanii jest 6, 7 razy dziennie więcej zakażonych, niż w Polsce. Ta tendencja wzrostowa jest obserwowana we wszystkich krajach: w Belgii, we Francji - we wszystkich krajach krzywa zachorowań niestety rośnie. I ta krzywa zachorowań również rośnie w Polsce. Natomiast Polsce udało się uniknąć sytuacji, które obserwowaliśmy w bogatszych krajach Europy Zachodniej. Które teoretycznie powinny być znacznie lepiej przygotowane do walki z koronawirusem. W których szpitale były zatkane. W których brakowało respiratorów. W których skazywano ludzi na śmierć, gdy przekraczali pewien wiek, ponieważ odbierano im urządzenia, które by uratowały im życie - takie, jak respiratory. W Polsce takich sytuacji nie było. Ja chciałbym, żeby nikt nie ucierpiał w Polsce z powodu koronawirusa. Ale to jest epidemia, która opanowała cały świat. A może jest po prostu tak, że my nie do końca wiemy, jaki jest? Bo znów Andrzej Sośnierz. "W walce z epidemią rząd powinien być w końcu prawdomówny". Ja myślę, że Andrzej Sośnierz byłby najbardziej zadowolonym, gdyby to on był ministrem zdrowia - wtedy wszystkie problemy by zniknęły. Jak rozumiem - nie tylko związane z koronawirusem, ale z całym systemem opieki zdrowotnej. Ja wolałbym polemizować z moimi kolegami Klub-owymi na posiedzeniach Klubu, a nie poprzez Media. No to w takim razie będzie jakaś - nie wiem - kara, upomnienie nagana dla Andrzeja Sośnierza za głoszenie takich tez publicznie w Mediach? Ja się nie zajmuję wyciąganiem wniosków dyscyplinarnych wobec polityków. Żyjemy w wolnym kraju. Każdy może mówić to, co uważa za stosowne. Natomiast uważam, że tego rodzaju wypowiedzi powinny być zgłaszane na posiedzeniach władz partii, czy na posiedzeniach klubu parlamentarnego.