Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda zabiera głos m.in. w sprawie rocznicy Smoleńska

- Były plany na obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, ale rzeczywistość jest taka, że musimy być elastyczni i musimy być przygotowani na wszystkie okoliczności. Nie mogę wykluczyć, że jakiekolwiek uroczystości będą odwołane, żeby się nie gromadzić - powiedział prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że nie wybiera się w najbliższym czasie do Rosji.

Pojawiło się również pytanie, czy polska delegacja odwiedzi miejsce katastrofy smoleńskiej w 10. rocznicę. - Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To jest decyzja pana premiera i tych, którzy do Rosji będą się wybierali - dodał Duda.