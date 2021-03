WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Alarmujące dane, Adam Niedzielski przedstawił liczby - Nie przekroczymy dziś liczby 30 tys. zakażeń, ale jesteśmy bardzo blisko. To wszystko jest przy bardzo dużej liczbie badań. Ona wynosi praktycznie 100 tys. Niestety dużą mamy też liczbę zgonów, podobną do stycznia, gdy wyniosła ona ponad 511 - mówił minister Adam Niedzielski w programie Wirtualnej Polski "Tłit". Według niego "sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza niż podczas drugiej fali". Jak dodał szef resortu zdrowia, obecnie w Polsce zajętych jest ponad 26 tys. łóżek covidowych. - To więcej, niż w drugiej fali zakażeń koronawirusem. Liczba wykonywanych testów na COVID-19 stale rośnie - podkreślił. Więcej w materiale wideo. Transkrypcja: sytuacja pandemiczna w kraju jest trudna czy dzisiaj w środę przekroczymy liczby zakażeń 30 000 znaczy jeszcze tej liczby nie przekroczymy ale jesteśmy już naprawdę bardzo jej blisko praktycznie zrównuje my się z tym poziomem 30000 to wszystko jest bardzo dużej liczbie badań bo ta liczba badań wykonanych wczoraj jest praktycznie wynosi 100 000 niestety też liczba zgonów jest znowu tak duża jak była w styczniowym w styczniu bo przekroczyła 511 ale przede wszystkim cisną się porównania do drugiej fali i tutaj trzeba niestety od że ta sytuacja Zaczyna być Zdecydowanie bardziej trudne niż niż była w drugiej pali bo przypomnę że w szczycie drugiej fali mieliśmy zajętości łóżek mniej więcej na poziomie 23000 A my w tej chwili w tej chwili dzisiaj mamy zajętość tych łóżek powyżej 26 i pół tysiąca więc No patrząc na też jakby na charakter względem tego co się dalej działo w drugiej fali No to mamy trudną sytuację w tym sensie że tych hospitalizacji jest więcej mimo że liczba zakazem jest porównywalna właśnie 30 000 za każde dzisiaj nie przekroczymy Czyli ja rozumiem że pan minister na dokładną liczbę tych za każdym dzisiaj wynosi 30000 troszeczkę mnie kilka przypadków A jeśli chodzi o testowanie Panie Ministrze to jak wyglądamy w ujęciu dobowym trzytygodniowym to tak jak powiedziałem mamy blisko 100 000 testu wykonane niestety liczba zleceń z co za to cały czas rośnie porównując poniedziałki z tego tygodnia do poprzedniego tygodnia mamy w poprzednim tygodniu było 62 zleceń w poniedziałek w ten poniedziałek było 67000 a to jest taki rodzaj wskaźnika wyprzedzającego który informuje o tym co będzie działo się w najbliższych dniach ze zleceniami i te zlecenia przerastają co tak naprawdę oznacza że mamy coraz więcej i więcej pacjentów przychodzących z objawami albo zidentyfikowanym ryzykiem za także sytuacja sytuacja wygląda naprawdę bardzo ciężko na i patrząc na to że mamy poziom zachorowań mniej więcej 30 tysięcy i nadal dodatnią dynamikę No to trzeba niestety liczyć się z tym że ten poziom 30 000 nie będzie żadnych barier u czyli ta bariera może usytuować się po nim na przykład na granicy 40 000 zakażeń Czy rząd ma takie szacunkiem że tak faktycznie może się stać No mamy scenariusza rzeczywiście różne przeliczone te optymistyczne można powiedzieć już dała odpadły Bo One mówiły o tym przedziale 20 do 20 średnim tygodniowym w tej chwili mamy około 23000 ten średni poziom tygodniowy więc raczej trzeba liczyć się z tym że te scenariusze bardziej prawdopodobne to jest w okolicach 25 30 000 i ja ja coraz mniej jestem skłonny do podawania takich konkretnych liczb bo tutaj tydzień chociażby był zaskoczeniem jeśli chodzi o dynamika przyrostu bo oczywiście liczyliśmy się z tym że nadal będą wzrosty ale w zeszłym tygodniu to dynamika która była wysoko 40% przyrostu no no była naprawdę powyżej oczekiwań ale pozwoliłam Panie Ministrze że ja tylko o jedną ostatnio mi żeby już zapytam liczbę symboliczną liczbę tragiczną jaką jest zgonów z powodu covid-19 czy Metal liczbę 50000 zgonów przekroczony w tym tygodniu jest taka szansa bo wydaje się że niestety taka konsekwencja czy sekwencja od wzrostu liczby zachorowań do wzrostu hospitalizacji my tak na pewno na początku wzrostu hospitalizacji bo one są mniej więcej o tydzień oddalone od przyrostu samej liczby zachorowań to niestety musimy się liczyć również ze wzrostem liczba jest zgonów