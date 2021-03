Koronawirus w Polsce. Alarmująca prognoza profesor z Oxfordu

Dr Emilia Cecylia Skirmuntt była gościem Sebastiana Ogórka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Wirusolog z Uniwersytetu w Oxfordzie była pytana o przebieg kolejnych fal pandemii koronawirusa. – Jeżeli nie wprowadzimy faktycznych obostrzeń, to będziemy obserwować kolejne fale – oceniła ekspertka. – Musimy mimo wszystko wprowadzić pewne restrykcje szybko, przestrzegać ich i wtedy jest szansa, że te fale będą mniejsze, albo w ogóle ich nie będzie, ale to wszystko zależy od nas – dodała. Podczas rozmowy pojawiła się kwestia szczepień. Do tej pory w Polsce udało się zaszczepić niecałe 10 proc. społeczeństwa. Czy to wystarczające, by zahamować COVID-19? Dr Skirmuntt wskazała na to, że musi być około 30-50 proc. zaszczepionych osób, by faktycznie mówić o odporności stadnej.

Rozwiń