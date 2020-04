Koronawirus w Polsce. Afera fałszywych testów. 56 osobom powiedziano, że są chore. Potem okazało się, że był to błąd

- Sygnałem do testów wśród personelu było podejrzenie zakażenia koronawirusem u jednego pacjenta. Pozytywny wynik u 56 osób oznaczał, że mamy olbrzymie ognisko epidemii . Ci rzekomo zarażeni byli rozsiani po wielu oddziałach szpitala. To wzbudziło nasze podejrzenia - mówi jeden z pracowników Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie).

18 kwietnia szpital został zamknięty. Lekarze i personal nie wrócili na noc do domów. Przygotowywano plan ewakuacji 150 pacjentów. Zanim do tego doszło, dodatkowe testy sprawdzające wykonało laboratorium sanepidu. Ich wyniki wykazały brak zakażeń. - Strach, zamieszanie, nerwy. Mimo zagrożenia przyjęliśmy trzech pacjentów w stanie zagrożenia życia. Nie da się opisać tego, co przeżyliśmy - dodaje rozmówca WP. 21 kwietnia wieczorem szpital wznowił działalność.

Koronawirus w Polsce. Jak doszło do pomyłki

Dr Paweł Grzesiowski, który sprawę wątpliwości wokół testów nagłośnił w mediach społecznościowych, otrzymał kilkanaście kolejnych informacji o fałszywie ujemnych i fałszywie dodatnich testach. - Setki testów na dobę, różne serie, różni producenci, różne urządzenia, różne laboratoria, niektóre powstały w kilka dni. Brak pewności co do wyniku daje lęk i chaos. Więcej testów? Nie! Najpierw jakość, potem ilość - komentował Grzesiowski na Twitterze.

Ilu mamy chorych? Testy negatywne nie dają pewności

Nawet masowe testy i to te najczulsze, przeprowadzane rekomendowaną przez WHO metodą nie dają pewności co do obrazu epidemii. W rozmowie z WP problem potwierdza prof. Rafał Gierczyński zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID-19, powołanego przy Ministrze Zdrowia. - Mamy 87 laboratoriów, które pracują na różnym sprzęcie, testach od wielu producentów. To oznacza różnice w czułości testów - mówi prof. Rafał Gierczyński. - Pojawia się też presja na szybkie podawanie wyników. Tymczasem w każdej serii testów pewna pula wyników jest niejednoznaczna, diagności mogą je różnie interpretować - dodaje.