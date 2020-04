Koronawirus w Polsce. Prawie 30 proc. przypadków zakażeń przez kontakt w szpitalu lub przychodni

"Zagadnienie to wymaga głębszej analizy. Widać jednak, że bezpieczeństwo w placówkach medycznych to nie tylko środki ochrony indywidualnej, ale także bezwzględne przestrzeganie procedur" – cytuje GIS Polska Agencja Prasowa w serwisie poświęconym koronawirusowi .

Z kolei 26,6 proc. zakażeń to przypadki z kwarantanny po kontakcie z osoba zakażoną, a 8,9 proc. to osoby z kwarantanny po powrocie z zagranicy. 27,8 proc. to zakażenia inne, czyli m.in. te, gdy nie da się zidentyfikować źródła zakażenia. GIS podkreśla dodatkowo, że w ponad 70 proc. przypadków źródło zakażenia jest znane.