Koronawirus. Wielka Brytania wyczekuje premiera. Nowe informacje o stanie Borisa Johnsona

Koronawirus. Wielka Brytania wciąż bez premiera. Boris Johnson zaczął leczenie

Johnson wyszedł ze szpitala w czwartek wieczorem i dopiero zaczął wracać do zdrowia. Jego powrót na Downing Street cieszy, nie oznacza jednak, ze Boris Johnson od razu wróci do swoich obowiązków.

Koronawirus. Wielka Brytania. Boris Johnson w szpitalu

Z doniesień "The Independent" wynika, że Boris Johnson w najbliższych dniach nie wróci do pracy. Jego obowiązki wciąż będzie pełnił minister spraw zagranicznych UK, Dominic Raab.

Downing Street zdementowało też plotki o tym, że Boris Johnson wróci do pracy 16 kwietnia, czyli we wtorek po świętach. Właśnie wtedy mają zapaść decyzje co do dalszych restrykcji i obostrzeń dla Brytyjczyków.