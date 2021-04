Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski o zgonach. "Wysoka liczba"

- Dziś będziemy mieli do czynienia z wysoką liczbą zgonów, około 700 - poinformował Niedzielski. Przed godziną 10 minister podał na konferencji prasowej , że w ciągu ostatniej doby przybyło ok. 28 tysięcy nowych zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Będzie pomoc dla Warmii i Mazur. Michał Wypij ujawnia

Szczepienia w Rzeszowie. Adam Niedzielski pytany o kontrolę

Pojawiają się informacje, że szczepionka Johnson&Johnson trafiła do rzeszowskiego centrum "Medyk". Prezes Stanisław Mazur oświadczył, że "szczepionka Johnson&Johnson w Rzeszowie jest wcześniej niż gdzie indziej, ale nie pochodzi z Narodowego Programu Szczepień, rząd o tym nie wie". - To kompletnie nie ma wpływu na cokolwiek - informował Mazur.

Koronawirus w Polsce. Astra Zeneca dla Adama Niedzielskiego?

Dodał także, że do końca sierpnia w Polsce zostaną zaszczepieni wszyscy chętni, z kolei do końca czerwca zostanie wykonanych 20 milionów szczepień (to nie oznacza, że tyle osób do tego czasu zostanie szczepionych - przyp. red.)