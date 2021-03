Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski mówi, co z weselami

- Jeżeli będzie się realizował scenariusz, że na przełomie marca i kwietnia będziemy mieli za sobą apogeum trzeciej fali, to wtedy będziemy wszystkie działalności przywracali - mówił, pytany o wesela, minister zdrowia Niedzielski w programie "Tłit". - Być może to nie będzie to wesele, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, na 100 osób bądź więcej - podkreślił. - Ograniczenia na pewno jakieś będą, ale myślę, że będziemy przywracali normalny tryb - powiedział minister.

Rozwiń