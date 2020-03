WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 adam bielankoronawirus oprac. Krystian Winogrodzki 39 min. temu Koronawirus w Polsce. Adam Bielan o wyborach prezydenckich 2020. Podał datę powrotu do normalności Koronawirus w Polsce. Jak długo potrwa epidemia w naszym kraju? - Zakładamy, że po Wielkanocy Polska zacznie wracać do normalności, do pracy.... Rozwiń rząd zapewnia że jest przygotowany … Rozwiń Transkrypcja: rząd zapewnia że jest przygotowany na kilka tygodni a w przód jeśli chodzi o działania które mają skutkować walką z epidemią ale zastanawiam się czy już w obozie rządzącym jakieś plany są jakieś rozmowy rozważania jak zapewnić bezpieczeństwo choćby członkom komisji to jest 200 tysięcy osób które będzie pracowało nad tymi wyborami w dniu tychże wyborów No i bezpieczeństwo obywateli czy już takie prace takie rozmowy w rządzie się toczą jeszcze na chwilkę wrócę do pańskiego poprzedniego pytania Nie zakładamy że po świętach Wielkiej Nocy Polska zacznie wracać do normy znaczy zaczniemy wracać do pracy też nowa normalność tak to nazwał premier morawiecki a jednocześnie nie będą mogły być Jeśli chodzi o system edukacyjny przeprowadzone egzaminy 8 lat 8 będą mogły być przeprowadzone matury to wszystko odbywa się na przełomie kwietnia i Maja jeśli chodzi o bezpieczeństwo komisji tak zarówno Krajowe Biuro wyborcze Jakie państwo komisja wyborcza odpowiedzialne w proces wyborczy zapewniają żeby środki bezpieczeństwa będą przygotowane już to w Polsce odbyły się wybory uzupełniające W ostatnią niedzielę te środki były zabezpieczone dla wszystkich komisji w których wybory uzupełniające i tam w tych wyborach uzupełniających była jak na ten charakter wyborów w wielu miejscach bardzo wysoka frekwencja w województwie świętokrzyskim ona przekroczyła 40% więc jak na uzupełniające ona była często wyższa niż