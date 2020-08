Koronawirus w Niemczech. Maseczki w pociągach i na dworcach. Wzmożone kontrole i kary

Koronawirus w Niemczech. Kontrole wieczorami

Już w ubiegłym tygodniu Deutsche Bahn zapowiedziała zaostrzenie kontroli maseczek w pociągach dalekobieżnych. Do 1 września zostanie skontrolowanych 120 pociągów. Również konduktorom w pociągach regionalnych i dalekobieżnych wolno wykluczyć z podróży osoby, które nie przestrzegają obowiązku noszenia maseczki.

Koronawirus. Różne kary w landach za brak maseczki

W Niemczech zaostrzono ostatnio kary za uchylanie się od obowiązkowego noszenia maseczki w środkach komunikacji publicznej. Wysokość grzywny w poszczególnych krajach związkowych jest jednak różna. Najniższe kary obowiązują w Nadrenii-Palatynacie (10 euro), choć poszczególne gminy mogą je same podwyższać. W Hamburgu kara opiewa na 40 euro, a w Berlinie wynosi od 50 do 500 euro. W wielu krajach związkowych (m.in. Bawaria, Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie) wysokość grzywny to 150 euro.