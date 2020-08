Koronawirus w fabryce volkswagena. Izolacja i testy

Jak informuje portal epoznan.pl, u jednego z pracowników fabryki Volkswagen Poznań potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna to pracownik obszaru spawalni, gdzie jest względnie wydzielony obszar produkcji. Czuje się dobrze, nie miał objawów choroby. Przebywa w domu.

Volkswagen zdecydował się umożliwić pracownikom wykonanie testów na obecność wirusa. Dotyczy to osób, które zauważyły u siebie objawy zakażenia, takie jak kaszel, duszność, gorączkę. Badanie będzie zlecał lekarz zakładowy.

Koronawirus w Polsce. Rekordowy przyrost zakażeń

- Sytuacja pogorszy się we wrześniu, kiedy Polacy wrócą z urlopów, a dzieci pójdą do szkoły. Liczba zakażeń zwiększy się wtedy do ponad tysiąca odnotowanych przypadków dziennie - mówi w rozmowie z WP Ryszard Łukoś, główny analityk ExMetrix, firmy monitorującej dane o epidemii w Polsce.