Koronawirus. WHO: Dzieci od 12. roku życia powinny nosić maseczki

"Dzieci powyżej 12 roku życia powinny w tym samym stopniu nosić maseczkę ochronną jak dorośli, zwłaszcza gdy nie mogą zachować minimalnego dystansu społecznego, a liczba zarażeń koronawirusem w ich regionie jest wysoka", stwierdza się w nowych wytycznych WHO, opracowanych we współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

W dalszym ciągu nie wiadomo jeszcze, jaką rolę odgrywają dzieci w przenoszeniu i rozprzestrzenianiu koronawirusa, stwierdza dalej Światowa Organizacja Zdrowia. Co prawda jest wiele oznak wskazujących na to, że małe dzieci są mniej podatne na zarażenie się koronawirusem niż dorośli, ale z innych danych wynika, że nastolatkowie odgrywają "większą rolę" w jego roznoszeniu niż małe dzieci.

Koronawirus. Dzieci poniżej piątego roku życia...

...nie powinny, zdaniem WHO, nosić maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Leży to w interesie samych dzieci i służy ich bezpieczeństwu. Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwoju, podkreślają wspólnie WHO i UNICEF.