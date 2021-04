Koronawirus w mutacji z Indii. Prof. Simon ocenił, czy jest groźniejszy

- Mutacje były, są i będą, bo to jest immanentna cecha wirusów RNA. Pytanie w jakim kierunku one pójdą. Czy będą bardziej patogenne czy nie, czy będą mniej zaraźliwe czy bardziej, czy osłabią działanie szczepionek czy nie - mówił w programie "Newsroom" WP lekarz, prof. Krzysztof Simon pytany o pojawiające się kolejne warianty COVID-19. Według niego, obecnie dostępne szczepionki łatwo zmodyfikować, gdyby pojawiły się kolejne mutacje. - Jakby coś takiego się stało, to przestawi się program komputerowy, inaczej się ustawi pamięć RNA i będzie można tworzyć nowe szczepionki - dodał. Pytany o mutację indyjską, prof. Simon powiedział, że wymaga ona jeszcze obserwacji. Zaznaczył jednak, że ten wariant w warunkach europejskich może się inaczej zachowywać niż w Indiach. Jak zauważył, panuje tam inny klimat, jest większe zaludnienie czy w dużej mierze panują inne warunki sanitarne. - Nie przenośmy doświadczenia Hindusów na Europę - dodał.

