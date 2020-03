WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Koronawirus w Lubuskiem. Spór o dodatkowe pieniądze dla szpitali - Wirus nie ma barw partyjnych, musimy wspólnie działać na rzecz mieszkańców województwa. Jeżeli będzie wola i potrzeba ze strony marszałek,... Rozwiń Ja nie mogę odpowiadać za to jakie … Rozwiń Transkrypcja: Ja nie mogę odpowiadać za to jakie informacje wychodzą z Urzędu Marszałkowskiego Dowiaduje się na przykład ze pani ma Wystąpiła do pana premiera o pieniądze Szpital To jest dla pani marszałek Ja natomiast chcę powiedzieć Jestem w kontakcie tak jak powiedziałem Szpital i realizujemy te procedury które zostały ustalone to wojewoda występuje o te pieniądze Wszyscy dyrektorzy szpitali o tym wiedzieli Myślę że pani marszałek O tym wiedziała I tutaj jest absolutnie Też taka trochę dziwna dziwna postawa pani marszałek bo tak jak wcześniej powiedział To jest sytuacja absolutnie kryzysowa i to Wszystkie służby państwowe Samorząd też jeszcze ściąga Przypomina mi pani marszałek pełnił swoją funkcję też odpowie Za to aby wspierać te wszystkie działania których Mogą zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i wczoraj słuchając konferencji pani marszałek Zdziwiłem się Co mówiła Słyszałem że Występuje o pieniądze Szpitale że przed 350 000 Szpital W Zielonej Górze A dzisiaj mamy informację że Urzędy marszałkowskie Przywieziono Nowoczesny limuzyn Tysięcy zł No to trzeba się zastanowić co jest ważniejsza dla mieszka Czy przekazanie pieniędzy Zdrowie na wsparcie tej sytuacji kryzysowej czy ważniejsze jest Członkowie zarządu województwa jeździli nowymi limuzynami Ja myślę że to niech oceniają to Ja spotykam się ze wszystkimi którzy chcą się spotkać i rozmawiać na temat tej sytuacji która Spotykam się z samorządowcami Te spotkania są właściwie na bieżąco organizowane Spotkałem się ze wszystkimi stałe starosta Zasłony pani marszałek Porozmawiać Ja też nie jest Upoważniony do tego by pani marszałek Spotkanie w naszej strony jest absolutnie pełna gotowość W tych o tych sytuacjach rozmawiać bo celem nadrzędnym przypomnę Drodzy państwo jest tutaj w tej Bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego tak jak mówił pan Ten wirus nie ma barwy partyjnej nie ma barwy polityczne i wszyscy musimy robić wszystko Aby mieszkańcy województwa lubuskiego czuli się bezpiecznie Zapewniam dzisiaj że mogą się czuć bezpiecznie bo te działania Prowadzi Pokazują że wszyscy jesteśmy wszystkie służby Przygotowane wiedzą co trzeba realizować jesteśmy w doskonałym konta Ze szpitalami ale też to jest istotne z podstawową opieką zdrowotną z lekarzami Ja tutaj mieliśmy spotkanie z szefem porozumienia zielonogórskiego tak nas mocno wspierają te informacje do pacjentów do Bardzo szeroko Dlatego myślę Ta procedura W Pierwszego pacjenta tak doskonale się sprawdziła Mam nadzieję że będzie tak dalej wierzę głęboko Niespokojnie mieszkańcy województwa lubuskiego mogą funkcjonować Nie ma żadnego powodu do jakiejkolwiek pani Wszystko pod kontrolą Zapewniamy Co powinno być wykonywane przez służby jest Wykonywane i sytuacja jest monit Polska To skoro nie ma Partyjnych Nie chcę się Paniom Skoro to jest dosłownie Kilka kroków stąd pani marszałek jest więc może być Warto było się przejść Poprawić te relacje i zastanowić się co dalej Proszę mi wierzyć że jeśli będzie taka potrzeba i Wola Spotkania ze strony pani marszałek Ja nie mam żadnych oporów aby się spotkać na to Takich sygnałów nie miałem chociaż deklarował m od początku W tej sytuacji Spotykamy chcę się spotkać ze wszystkimi samorządowcami Jeśli ze wszystkimi samorządowcami to z panią Marszałek Odzewu żadnego