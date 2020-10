Koronawirus w Europie. Szkocja ogranicza restrykcje

Szkocja zamierza wprowadzić pięciostopniową skalę, która będzie informować obywateli o poziomie zagrożenia koronawirusem w poszczególnych rejonach kraju. Podobna już teraz funkcjonuje w Anglii. System ten jest w pewnym stopniu zbliżony do polskiego systemu, który wyznaczał dwie strefy: żółtą i czerwoną .

Największa część Szkocji znajdzie się w "poziomie drugim", co oznacza, że otwarte będą mogły być bary i restauracje. Konsumpcja nie będzie mogła przeciągać się w czasie. Lokale będą ponownie zamykane o godzinie 20. Większe trudności będą miały lokale, które znajdą się na "poziomie trzecim". Pozostaną one otwarte tylko do 18 i będą mogły serwować wyłącznie napoje bezalkoholowe.