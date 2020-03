Koronawirus w Europie. Czesi z kwarantanną całego kraju, przemieszczanie się mocno ograniczone

Tylko w samą niedzielę w Czechach zanotowano wzrost zakażeń koronawirusem o 30 proc. - do poziomu 293 przypadków. Rząd postanowił wprowadzić nadzwyczajne środki ostrożności. Zgodnie z zarządzeniem, które weszło w życie w niedzielę po północy mieszkańcy Czech będą mogli opuścić mieszkanie w zaledwie kilku przypadkach: dojazd do pracy, wizyty u lekarza, czy wyjście do sklepu.