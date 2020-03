Koronawirus. Czechy ogłaszają stan wyjątkowy

Czeski rząd ogłosił stan wyjątkowy na 30 dni. Ogranicza działanie restauracji i zakazuje Czechom podróżowania do krajów, w których występuje koronawirus. Również obcokrajowcy z krajów ryzyka nie mogą wjeżdżać do Czech. Nadzwyczajne środki z powodu epidemii wprowadziła też Słowacja.

Czechy ogłaszają stan wyjątkowy z powodu koronawirusa. Powodem jest zagrożenie dla zdrowia ludności. Ogłoszono zakaz wjazdu do Czech dla cudzoziemców z krajów ryzyka. Obywatele Czech nie mogą również podróżować do tych krajów - podaje serwis lidovky.cz.

Państwo zabrania także wydarzeń powyżej 30 osób. Zakaz wchodzi w życie w piątek od godz. 6.00. Przepisy dotyczą wydarzeń kulturalnych, sportowych, religijnych i innych. Zakazano również wstępu do obiektów sportowych, bibliotek i restauracji.

Minister spraw wewnętrznych Jan Hamacek podjął decyzję o przywróceniu kontroli granicznych z Niemcami i Austrią. Stanie się to w piątek o północy. Dostępne będzie tylko 11 przejść, reszta ma być zamknięta. Całkowite zamknięcie miałoby doprowadzić do problemów Czechów z powrotem do kraju. Kłopot byłby również z importem towarów. Możliwe jest również ograniczenie ruchu kolejowego i autobusowego na granicach.