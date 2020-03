Koronawirus. Pasażerowie Costa Fortuna wychodzą na ląd w Singapurze. Na pokładzie ok. 100 Polaków

Podróżni przebywający na włoskim wycieczkowcu zaczynają schodzić na ląd w Singapurze. Wcześniej z powodu strachu przed koronawirusem statku nie chciały przyjąć Malezja i Tajlandia.

Costa Fortuna dostała zakaz wpłynięcia do portów Tajlandii i Malezji. Wszystko z powodu obawy przed koronawirusem. Oficjalnie powodem była obecność około 60 włoskich turystów, którzy mają zakaz wjazdów do tych krajów. Na pokładzie włoskiego wycieczkowca było też ok. 100 Polaków. Łącznie na statku było około 2 tys. pasażerów - informuje serwis tnp.sg. Ostatecznie statek mógł wpłynąć do portu w Singapurze.