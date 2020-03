Statek Costa Fortuna z zakazem wpłynięcia. Na pokładzie ok. 100 Polaków. Nowe informacje

Nowe informacje ws. statku Costa Fortuna, który nie został wpuszczony do Tajlandii i Malezji. Na pokładzie znajduje się około 100 Polaków. Obecnie wycieczkowiec kieruje się w stronę Singapuru. Czy pasażerowie wyjdą w końcu na ląd? Wirtualna Polska dotarła do nowych informacji.

Wycieczkowiec Costa Fortuna nie został wpuszczony do portów w Tajlandii oraz Malezji. Powodem miała być obecność włoskich turystów, którzy mają zakaz wjazdu do tych krajów . Na pokładzie statku znajduje się również blisko stu Polaków. Większość z nich wykupiło wycieczki z biura podróży "Polviet Travel", które organizuje atrakcje i zwiedzanie m.in. w Singapurze oraz Malezji.

Wirtualna Polska skontaktowała z Maciejem Ryczko z biura podróży "Polviet Travel", by dowiedzieć się, jakie będą dalsze losy pasażerów Costa Fortuna. Pytaliśmy również o to, co teraz dzieje się z polskimi turystami.

- Obecnie statek zmierza do Singapuru. Nie mam informacji, by działo się cokolwiek złego. Kontaktowałem się z uczestnikami i usłyszałem, że atmosfera na pokładzie jest dobra. Klienci naszego biura podróży mogą skorzystać z oferty Costa Fortuny: do ich dyspozycji są baseny, bary, restauracje, animacje - wymienia Ryczko. I dodaje, że nie ma informacji, by na wycieczkowcu wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.