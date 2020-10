Koronawirus. USA. Doradca Donalda Trumpa jest zakażony

Stephen Miller otrzymał "pozytywny" wynik testu na obecność koronawirusa we wtorek. "Przez ostatnie pięć dni pracowałem zdalnie i izolowałem się, codziennie do wczoraj miałem negatywne wyniki testów. Dzisiaj otrzymałem pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i jestem objęty kwarantanną" - przekazał w oświadczeniu.

Biały Dom zapewnia, że nikt poza nim nie jest zakażony - jednak to już aż 12. przypadek koronawirusa w Zachodnim Skrzydle. Do listy osób dopisała się ostatnio rzeczniczka Donalda Trumpa - Kayleigh McEnany - która jeszcze tego samego dnia, bez maseczki, udzielała wypowiedzi dziennikarzom. Sekretarz prasowa, podobnie jak 11 innych osób z najbliższego kręgu prezydenta USA, trafiła na izolację.

Donald Trump zakażony. Problemy w Straży Wybrzeża

Jak ustalił Bloomberg zakażona jest także współpracowniczka ze Straży Wybrzeża. Jayna McCarron należy do do Wojskowego Biura w Białym Domu i jest częścią załogi, która chroni nuklearną walizkę - zwaną "football" - w której znajdują się kody nuklearne. "Wydział w którym zatrudniona jest McCarron jest kluczowym elementem w operacjach zapewniających łączność, żywność, transport i usługi parkingowe w kompleksie Białego Domu" - dodaje amerykański wydawca.

Donald Trump wrócił do Białego Domu

Donald Trump zakażony. Koronawius "jak grypa"

Przypomnijmy, że Donald Trump po 3 dniach hospitalizacji opuścił szpital Walter Reeda w Waszyngtonie i powrócił do Białego Domu. W mediach społecznościowych zapewniał, że "czuje się lepiej niż 20 lat" a "koronawiursa nie ma co się bać" i nie powinien on "dominować życia obywateli". W późniejszych wpisach republikanin porównał COVID-19 do grypy oraz pytał użytkowników, czy zgony z powodu choroby wywołanej przez koronawirusa mają być powodem do "zamykania kraju". Po tych sugestiach największe serwisy społecznościowe na świecie zdecydowały się na zablokowanie lub ocenzurowanie wpisów prezydenta USA.