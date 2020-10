Koronawirus. USA. Donald Trump wychodzi ze szpitala. "Nie bójcie się COVID"

Prezydent USA przekazał, że opuści waszyngtońską placówkę o 18:30 czasu lokalnego. "Czuję się naprawdę dobrze. Nie bójcie się koronawirusa. Niech on nie zdominuje waszego życia" - napisał Donald Trump. "Za czasów administracji Donalda Trumpa rozwinęliśmy potencjał lekowy oraz wiedzę. Czuję się lepiej niż 20 lat temu" - dodał republikanin.

- Ponad 72 godziny temu prezydent Donald Trump miał podwyższoną temperaturę. Dziś rano, podczas rutynowych badań utlenienie krwi oraz oddech były w normalnym stanie - przekazali lekarze na konferencji prasowej. - Zanim prezydent wróci do Białego Domu zostanie zaaplikowany lek remdesivir, to będzie jego czwarta dawka. Jutro wieczorem weźmie ostatnią dawkę leku - dodali medycy.

Koronawirus. Donald Trump opuszcza szpital. "Najgorsze może nie być jeszcze za nim"

Podczas konferencji prasowej prywatny lekarz Trumpa był pytany, dlaczego prezydent jest wypuszczany ze szpitala w momencie, kiedy musi przyjmować sterydy. - Cały czas odsyłamy pacjentów z lekarstwami. W rzeczywistości prezydent już wczoraj po południu prawdopodobnie spełniał większość kryteriów, aby opuścić placówkę - dodał Sean Conley. Lekarz nie chciał komentować wpisu republikanina, który apelował o to, aby "nie bać się koronawirusa".

Donald Trump zakażony koronawirusem. Dr Paweł Grzesiowski: "Przez wiele miesięcy sobie drwił"

Medycy byli pytani także o stan psychiczny i poznawczy prezydenta USA. Wskazano na wpisy na Twitterze (kilkanaście w ciągu jednej godziny - red._ oraz nagrania ze szpitala, które miały świadczyć o "dobrym stanie zdrowia". - Prezydent wrócił - uciął krótko Conely. - Przez cały pobyt prezydent był fenomenalnym pacjentem - dodał lekarz, jednak szybko dodał, że "stan kliniczny kwalifikuje Trumpa do wypisania, choć najgorsze wcale nie musi być jeszcze za nim".

Podczas krótkiego pobytu w szpitalu Walter Reed w Waszyngtonie Donaldowi Trumpowi dwukrotnie podawano tlen. - Robiliśmy to za każdym razem, gdy poziom tlenu spadał. Były to sytuacje sporadyczne i zaraz po podaniu minimalnej dawki, wyniki się poprawiały - mówił Conely. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w niedzielę.

Jednak zaledwie kilka dni temu prognozy nie były aż tak optymistyczne. " Ja i pierwsza dama wykonaliśmy test na obecność koronawirusa . Okazał się "pozytywny". Natychmiast rozpoczynamy kwarantannę i proces powrotu do zdrowia. Przejdziemy przez to razem" - ten wpis Donald Trump zamieścił w czwartkową noc i wybudził ze snu całą Amerykę.

Koronawirus. Donald Trump opuszcza szpital. Prezydent tłumaczy się z "ucieczki"

Kilkanaście godzin później amerykański prezydent został przetransportowany do waszyngtońskiego szpitala Walter Reed. Tłumaczono to względami bezpieczeństwa oraz sędziwym wiekiem prezydenta (jest w grupie ryzyka - red.). Polityk zapewniał, że jest to rutynowa procedura, a lekarze będą sprawdzali, czy "wszystko z nim w porządku".