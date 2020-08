Koronawirus. Uderzył ekspedientkę za uwagę o maseczce. Jest areszt

- Co więcej, przestępstwa zostały zakwalifikowane jako czyny o charakterze chuligańskim, co wiąże się z wyższą karą - informuje kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego KWP Bydgoszcz, cytowany przez TVP3 Bydgoszcz.

Atak na pracownicę sklepu miał miejsce w środę ok godziny 14.00 w osiedlowym sklepie na ul. Baczyńskiego w Bydgoszczy. Jak relacjonował właściciel delikatesów, jeden z klientów zaczął ubliżać ekspedientce, która poprosiła go o to, by założył maseczkę.