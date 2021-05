Koronawirus. To się rzadko zdarza. Dr Grzesiowski pochwalił pomysł rządu

W Polsce wykonano już ponad 15 mln szczepień, z czego ponad 11 mln osób otrzymało 1 dawkę. W pełni zaszczepionych jest natomiast ponad 4 mln 200 tys. osób. O ocenę Narodowego Programu Szczepień zapytaliśmy dr. Pawła Grzesiowskiego. - Wygląda na to, że w tej chwili jedynym limitem jest chęć szczepienia i ilość punktów szczepień. Oczekuję od resortu zdrowia przede wszystkim zwiększenia liczby punktów szczepień. W tej chwili mamy sytuację, że te zorganizowane w dużych miastach świecą pustkami, a w małych miasteczkach, na wsiach pacjenci są niezaszczepieni - powiedział w programie "WP Newsroom" ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. Obecnie rusza także akcja promocyjna z udziałem sportowców, którzy mają zachęcać Polaków do przyjęcia szczepienia. - Fantastyczny pomysł, akurat ten bardziej lubię niż pomysł z udziałem aktorów czy celebrytów. Sportowcy kojarzą nam się ze zdrowiem. To nie jest żadna reklama czy promocja, tylko po prostu pomysł na zdrowie, dlatego bardzo popieram - ocenił dr Grzesiowski.

