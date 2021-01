Koronawirus. Tak seniorzy będą mogli zapisać się na szczepienie. Michał Dworczyk zdradza szczegóły

- Każdy, kto otrzyma automatycznie wystawione e-skierowanie, będzie mógł zapisać się na szczepienie. Ten proces w ogóle nie będzie dotyczył pacjenta. Osoba, która chce się zaszczepić, musi mieć wiedzę, że kategoria wiekowa, do której należy, jest teraz szczepiona. Jak taki senior już wie, że może się zapisywać na szczepienie, ma trzy kanały, dzięki którym może się zapisać na termin szczepienia, trzy możliwości - mówił szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit". - Może udać się do swojej placówki zdrowia, jeśli nie ma ochoty wychodzić z domu, może skorzystać z infolinii, wybiera nr 989 i tam może się umówić na termin szczepienia. Trzeci kanał to kanał internetowy - wybieramy miejsce i termin dwóch szczepień - kontynuował Dworczyk. Poinformował, że od 25 stycznia będą się mogli szczepić seniorzy powyżej 70 r.ż.

Rozwiń