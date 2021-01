Koronawirus. Słowacja. Nowe obostrzenia w Nitrze

Koronawirus. Słowacja. Nowe obostrzenia na południu kraju

Zamknięte zostały przedszkola. Uczęszczać mogą do nich jedynie dzieci, których rodzice pracują w administracji państwowej, służbie zdrowia, infrastrukturze krytycznej czy sektorze gospodarczym. Pracodawcy w powiecie są zobowiązani do umożliwienia pracy zdalnej swoim pracownikom, o ile jest to możliwe. Zaleca się, aby nie podróżować do miasta, o ile nie jest to konieczne.