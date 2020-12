Koronawirus na Słowacji. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia

Rząd Słowacji zdecydował się na wprowadzenie w nocy z 31 grudnia 2020 na 1 stycznia 2021 roku kolejnych obostrzeń. Od północy zakazane jest m.in.: składanie wizyt w obcych domach. Do tej pory na Słowacji obowiązywał przepis wprowadzony przed Bożym Narodzeniem, że spotykać mogą się osoby z dwóch gospodarstw domowych.

Rok 2021 rokiem podatków. "Budżet szuka pieniędzy, cokolwiek by pan premier nie mówił"

Koronawirus Słowacja. Rząd apeluje o ostrożność

- To nieprzestrzeganie zaleceń i nieostrożność podczas spotkań w gospodarstwach domowych, wydaje się dzisiaj być najpoważniejszym problemem epidemicznym - napisał w mediach społecznościowych premier Matovicz. Wezwał on także rodaków do odwołania swoich planów hucznej nocy sylwestrowej.