Koronawirus i nowe obostrzenia. Wszystko jasne. Jest rozporządzenie

Zamknięte hotele. Są wyjątki

Czego będą dotyczyć ograniczenia? Obejmują one m.in. bezwzględny zakaz działania hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Do tej pory rząd dopuszczał działalność tego typu przedsiębiorstw, pod warunkiem, że obsługiwały one jedynie wyjazdy służbowe. Problem polegał na tym, że wyjazdami służbowymi stały się niemal wszystkie. Branża hotelarska wykorzystała tę furtkę, żeby nie splajtować.