Koronawirus. Słowacja ma problem ze szczepionką Sputnik V

Rosja domaga się od Słowacji zwrotu szczepionki Sputnik V twierdząc, że złamano umowę. To właśnie Bratysława dowiodła, że zamówiony preparat różni się od tego opisywanego na łamach pisma medycznego "The Lancet". Sputnik V doprowadził wcześniej do kryzysu parlamentarnego.

Share

Koronawirus. Słowacja dowodzi: Sputnik V jest różnicowany Źródło: PAP , Fot: PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI