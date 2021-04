Sputnik V na Słowacji. Media: dostaliśmy inną szczepionkę

Jeśli potwierdzą się rewelacje portalu słowackiej gazety "Denník N", będzie to znaczyło, że nie tylko Coca-Cola kupiona w jednym państwie może różnić się od tej, która jest sprzedawana w innym. W opublikowanym we wtorek 6 kwietnia artykule, portal twierdzi, że "Sputnik V u nas nie jest identyczny z tym w Lancecie". I że państwowy instytut, który szczepionkę bada, nie ma dość informacji, by zalecić jej stosowanie.

Sputnik kupowany

Politycy koalicji rządowej pogrążyli się w sporach, które szybko przerodziły się w coraz poważniejszy kryzys gabinetowy co w końcu doprowadziło 30 marca do dymisji całego rządu.

Sputnik chowany

Sputnik V do dziś nie został certyfikowany przez Europejską Agencję Leków (EMA) i nadal jedynym unijnym krajem, w którym jest on stosowany oprócz dopuszczonych przez EMA preparatów, są Węgry. Wprawdzie minister Krajczi na wniosek prof. Jurczyszki dopuścił rosyjską szczepionkę do użytku na Słowacji już 2 marca, czyli jeszcze zanim jej producent złożył wniosek do EMA o jej przebadanie, ale odpowiedzialnością za skutki aplikacji obarczył lekarzy. Jednocześnie skierował ją na badania do Państwowego Instytutu Kontroli Leków (SzÚKL).