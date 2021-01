Koronawirus. Scenariusz izraelski w Polsce? Michał Dworczyk komentuje

Czy za rok będziemy musieli szczepić się na koronawirusa po raz kolejny? - To niestety bardzo prawdopodobne. Większość fachowców wskazuje na to, że te szczepienia trzeba będzie co roku powtarzać. Odporność, która nabywamy po przyjęciu szczepionki, po pewnym czasie się kończy - mówił szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit". Pytany o "scenariusz izraelski" w Polsce (gotowość do szczepienia ludzi "z ulicy", by szczepionka się nie zmarnowała), odparł: "Na razie w Polsce nie zmarnowała się żadna szczepionka. Na razie zaszczepiliśmy 200 tys. osób i na te 200 tys. osób zmarnowało się kilkadziesiąt dawek. Były to mechaniczne uszkodzenia fiolek - rzeczy które zdarzają się statystycznie w trakcie takiego procesu. Nie ma problemu z tym, żeby zabezpieczyć dodatkowe osoby, zaplanować szczepienia tak, że nawet jeśli pacjent się nie zjawi, nie trzeba będzie utylizować szczepionki, tylko będzie alternatywna osoba z wybranej grupy, która jest akurat szczepiona". - Nie chcemy rozluźniać tych przepisów - podkreślił Dworczyk.

